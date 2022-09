© iStock / Hans Harms



Schon von weitem sichtbar ist die beachtliche Kampenwand mit ihren 1.664 Metern Höhe in den Chiemgauer Alpen. Vor allem der markante, zackige Felsgipfel, der an einen Hahnkamm erinnert, fällt sofort ins Auge. Dort befindet sich auch das große "Chiemgau-Kreuz" - das größte Gipfelkreuz in den Bayerischen Alpen. An klaren Tagen sieht man von hier sogar den Münchner Olympiaturm.