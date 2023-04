© iStock / Digoarpi



Hartnäckig halten sich Gerüchte, Zecken würden springen, fliegen oder sich von Bäumen auf ihre Opfer fallen lassen. Doch nichts davon stimmt. Die Blutsauger lauern auf Grashalmen und im Unterholz. Vermeiden Sie also, sich länger in hohem Gras aufzuhalten. Halten Sie sich beim Wandern und Spazieren an vorhandene, ausgetretene Wege.