Der Blick in die Zukunft dürfte Anya Taylor-Joy glücklich stimmen. 2023 leiht sie in "The Super Mario Bros. Movie" Peach ihre Stimme. Noch gespannter dürften Kino-Fans das Jahr 2024 erwarten: Dann startet die "Mad Max: Fury Road"-Vorgeschichte "Furiosa" in den Kinos. Die Hauptrolle der knallharten Kämpferin Imperator Furiosa in dem Endzeit-Spektakel übernimmt Taylor-Joy.