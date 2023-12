© iStock/Rawpixel



Es gibt vorbeugende Maßnahmen, die man im Kampf gegen einen Kater ausprobieren kann. Doch am allerbesten hilft auf jeden Fall: ein gewisser Grad an Selbstdisziplin oder komplette Abstinenz. Ein bisschen zu viel Alkohol an besonderen Abenden wie zum Beispiel Silvester sind noch in Ordnung, aber langfristig kann zu viel Alkohol Leber- oder Nervenschäden und Herzschwäche verursachen.