Dieser stärkehaltige Brei ist vor allem in der west- und zentralafrikanischen Küche ein fester Bestandteil bei einer Vielzahl an Gerichten. Der Brei wird Fufu oder Foufou genannt und aus Maniokpulver und Kochbananen hergestellt. Für das Rezept wird Fufupulver mit Wasser und Milch in einem Topf aufgekocht. Sehr gerne wird Fufu vor allem in Ghana als Beilage zu einem Gemüse-Rindfleisch-Eintopf verspeist.