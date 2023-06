© iStock / Six_Characters



Amerikanische Wissenschaftler der Universität Arizona haben herausgefunden, dass unsere virtuellen Beziehungen via Smartphone uns davon abhalten, uns um die realen Beziehungen in dem Augenblick zu kümmern. Dadurch würden wir Intimität zwischen uns und dem Partner zerstören. So gaben 70 Prozent der Studienteilnehmer an, ihr Handy würde häufig in ihre Beziehung eingreifen.