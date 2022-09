© rbb / Markus Nestroy



Für Robert Karow (Mark Waschke) steht gegen Jahresende 2022 ein Solo-Ritt an. Ein Mann in Karows Alter wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Karow kennt den Toten aus Jugendzeiten. Um herauszufinden, was geschehen ist, zieht er undercover in die Wohnung des Toten und schlüpft mehr und mehr in seine Rolle.