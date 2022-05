© iStock/YuriyS



Auch aus diesem Grund wird stets empfohlen, die Tomatensetzlinge mit genügend Abstand zueinander einzupflanzen, im Gartenbeet ebenso wie im Pflanzgefäß. So haben außerdem die Wurzeln ausreichend Platz. Damit die Pflanze viele davon entwickeln kann und einen festen Stand hat, sollte sie so tief wie möglich in die Erde gesetzt werden.