Action-Adventure, made in Japan: "The Tale of Onogoro" mischt asiatische Kultur und Steampunk. Erzählt wird die Geschichte der Schreinjungfer Haru. Spieler lösen im Teamwork mit ihr Rätsel. Auch die Kämpfe in Onogoro sind nur gemeinsam mit Haru zu meistern. Spieler verglichen die Erfahrung mit einem Mix aus "Portal" und "Shadow of the Colossus".