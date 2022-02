© RTL / Markus Nass



Das Superheldinnen-Kostüm, Stufe zwei der Strip-Choreografie der bewegenden VOX-Entblätterung "Showtime of my Life", steht Moderatorin und Schauspielerin Sonya Kraus nicht nur perfekt. Es passt auch zu der Extrakraft an positiver Energie, die die 48-jährige Frankfurterin ausstrahlt - trotz ihres nervenaufreibenden Kampfs gegen Brustkrebs.