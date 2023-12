© RTL



"Es ist so unglaublich spannend bei den Frauen", stöhnt Frank Buschmann über die Leistungsdichte der Athletinnen. Victoria Krämer (31) hat in der Vorrunde gebuzzert und ist Anwärterin auf den "Last Woman Standing"-Titel. Sie fliegt erst nach der Endposition der ersten Sprungstange ab und übernimmt die Führung in der Damen-Wertung. Aber reicht das fürs Finale?