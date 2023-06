© Apple TV+



Seltsamste Biopic-Serie des Jahres? In "A Crowded Room", nach einem wahren Fall, spielt Tom Holland den jungen Danny, der nach einer Schießerei 1979 in Manhattan verhaftet wird. Eine Verhörspezialistin, gespielt von Amanda Seyfried, versucht Licht in ein dunkles Leben zu bringen, indem sie mit jeder Folge tiefer in ihren Verdächtigen eindringt.