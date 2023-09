© ZDF



Deutschmanek setzte die Grenze seines Schätzpreises bei 1.000 Euro an - und "alles, was darüber passiert, ist dann Glück". Im Händlerraum erkannte zumindest Susanne Steiger schon von weitem, dass der Schläger von Steffi Graf war - als ihr Kollege Markus Wildhagen, der das Objekt in der Hand hielt, noch auf Signatursuche war.