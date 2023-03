© Topical Press Agency/Getty Images



Filmfreunde kennen Johann Peter Weißmüller, bekannt als Johnny Weissmuller, vor allem als Tarzan. Zwölfmal stand der im heutigen Rumänien geborene Weismuller in seiner Paraderolle in den 30er- und 40er-Jahren vor der Kamera. In den 20er-Jahren indes gehörte er zu den besten Schwimmern der Welt. So hielt er unter anderem den Weltrekord über 100 Meter. Er starb 1984.