Das Wattenmeer ist auch in Niedersachsen als einzigartiger Lebensraum für Millionen von Lebewesen schützenswert. Im Wandel der Gezeiten leben in Salzwiesen, Sanddünen, Düneninseln und Watten eine Vielzahl an Vogelarten und Seehunde. Das Wattenmeer ist auch ein Erholungsraum für Menschen - und das bereits seit mehr als 150 Jahren.