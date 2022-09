© iStock/SGAFotoStudio



In Asien und vor allem China werden Sprossengemüse und Keimsprossen seit Jahrtausenden angebaut. Sehr beliebt sind dabei Soja- oder Mungobohnensprossen, die in vielen Pfannen- und Reisgerichten verwendet werden. In Deutschland hingegen finden Sprossen noch nicht so lange Platz in der Küche. Nicht so in Amerika, denn dort sind Sprossen als "Microgreens" schon länger auf dem Markt.