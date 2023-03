© Rich Fury/Getty Images



In der fünften "Star Trek"-Serie "Enterprise" (2005) war Brent Spiner für ein paar Episoden an Bord, auch in allen "Star Trek: Picard"-Staffeln war er dabei. Spiner tritt immer wieder auch in anderen Fernsehserien sowie in Filmen auf. Auf der Kinoleinwand war der 74-Jährige zuletzt in "Independence Day: Wiederkehr" (2016) zu sehen, zudem hat er eine Hauptrolle in der Horrorserie "Outcast".