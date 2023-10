© David Livingston/Getty Images



Mehr als zehn Jahre nach dem Ende von "Voyager" war Kate Mulgrew wieder in aller Munde - als einer der Stars der Netflix-Frauengefängnis-Serie "Orange Is The New Black". Seitdem war sie in zahlreichen weiteren Serien, zuletzt etwa in "The Man Who Fell From Earth", zu sehen. Zudem engagiert sich die Schauspielerin gegen die Todesstrafe und für die Erforschung von Alzheimer.