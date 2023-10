© ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier



Ironischerweise wird Charlottes Freundin Greta (Leonie Benesch, links) durch die Präsentation gefälschter Informationen in eine mörderische Verschwörung verwickelt. Das Hausmädchen bringt eine Sprengstoffladung an Bendas Schreibtisch an, was dazu führt, dass der Regierungsrat einem Attentat zum Opfer fällt.