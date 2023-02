© 2022 Warner Bros. Entertainment



Der Mann weiß, was (viele) Frauen wollen: "Magic Mike" (2012) und die Fortsetzung "Magic Mike XXL" (2015) begeisterten mit gestählten Männerkörpern. Die Filme basieren auf Erlebnissen von Hauptdarsteller Channing Tatum, der vor seiner Hollywood-Karriere in Florida als Stripper arbeitete. In "Magic Mike - The Last Dance" (Bild, ab sofort im Kino) schlüpft er nun ein letztes Mal in seine Paraderolle als "Magic Mike". Diesmal auch mit dabei: Salma Hayek.