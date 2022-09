© SWR / Benoît Linder



Im hoch spannenden Stuttgarter "Tatort: Der Mörder in mir" wurde der Abstieg des Anwaltspaares Ben (Nicholas Reinke)und Johanna (Christina Hecke) erzählt, die eine Fahrerflucht mit Todesfolge des gutbürgerlichen Familienvaters vertuschen wollten. Was natürlich nicht ganz aufging. Was wäre passiert, wenn sich der Mann einfach gestellt hätte?