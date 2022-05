© SRF / Disney Media Distributio



Nicht mehr allein, sondern in illustrer Gesellschaft kehrte Captain America (Chris Evans) 2014 in "The Return of the First Avenger" zurück. Mit Black Widow (Scarlett Johansson) an seiner Seite bekam es der Held mit einem wild gewordenen Geheimdienst und der unfassbaren Ignoranz der Menschen zu tun.