Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman und Co. - so wie in "Justice League" (2017, Ausschnitt Blu-ray-Cover) wird man sie nicht wiedersehen. Im DC-Universum wurden zuletzt mehrere geplante Filme eingestampft, dafür sind aber einige neue Projekte in der Pipeline. Die Galerie zeigt, wie es im DCU in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht.