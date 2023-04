© Universal Music



Nach seinem Sieg im DSDS-Finale veröffentlichte Jan-Marten Block den Siegertitel "Never Not Try" als Single, der Song landete in den deutschen Charts aber nur auf Platz 17. Mit "Break Out" und "Unendlich" gab es danach zwei weitere Songs, auf ein Album warten die Fans bislang vergeblich. Immerhin veröffentlichte der Sänger 2022 die EP "All In".