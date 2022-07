© ZDF / Rudolf Schweiger



Am 2. September 1999 wurde die damals achtjährige Johanna am helllichten Tag entführt und anschließend ermordet. In "XY gelöst" mit Sven Voss (rechts) erinnern sich Beteiligte wie Staatsanwalt Thomas Hauburger an die damaligen Ermittlungsarbeiten, die erst knapp 20 Jahre später ein Ende fanden.