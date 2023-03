© © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.



Ein New Yorker in Oklahoma: Weil nach 25 Jahren Gefängnis kein Platz mehr für Mafia-Mann Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) in New York ist, wird er von der Familie nach Tulsa geschickt, um die verschlafene Region von "neuen Geschäftsmodellen" zu überzeugen.