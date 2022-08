© Hulton Archive / Getty Images



Im Jahr 1981 stand Stallone für Top-Regisseur John Huston vor der Kamera: In dem Fußballfilm "Flucht oder Sieg" spielte er an der Seite von Michael Caine einen Ex-Fußballprofi, der im Zweiten Weltkrieg in einem deutschen Kriegsgefangenenlager gegen Wehrmachtsoldaten zum Match antreten soll. Eine Paraderolle für Sly.