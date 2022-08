© NDR/Susanne Petersohn



Die Journalistin und "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga war eine Woche lang auf einer Reportagereise durch die Ukraine unterwegs. Der Weg führt sie bis nach Kiew. Von dort senden die "Tagesthemen" am Mittwoch, 24. August, live. An diesem Tag vor genau sechs Monaten begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, gleichzeitig ist er der Tag, an dem sich die Ukraine 1991 von der damaligen Sowjetunion für unabhängig erklärte.