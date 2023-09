© NDR/Daniela Agostini



"Was in Italien unter der neuen Regierung passiert, sollten wir genau beobachten", sagt Ingo Zamperoni (rechts) im Interview. In der ARD-Dokumentation "Mein Italien unter Meloni" (Montag, 18. September, 20.15 Uhr, im Ersten) begibt sich der Sohn eines Italieners nach der Wahl von Giorgia Meloni "auf eine sehr persönliche filmische Reise".