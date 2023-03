© WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke



Konrad Baumann (Jörn Hentschel) steht an der Abbruchkante neben seinem alten Dorf. Normalerweise wäre Alt-Bützenich auch schon längst vom Erdboden verschwunden - hätte ein Umdenken in der Energiepolitik nicht zum Stopp des Projektes geführt. Zurückgeblieben ist ein Geisterdorf, in dem nur noch wenige Menschen leben.