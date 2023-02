© SWR/Benoît Linder



Der Österreicher Cornelius Obonya spielt im Schwarzwälder "Tatort: Unten im Tal" eine prominente Gastrolle. In seiner Heimat in der Spross des Hörbiger-Clans und langjährige Burgtheater-Schauspieler längst ein Star. Doch auch in Deutschland werden die Rollen des 53-Jährigen größer.