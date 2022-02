© WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost



Worum ging es in Martina Bönischs (Anna Schudt) Abschiedsfolge? Das Dortmunder "Tatort"-Team stößt in einem Friedwald auf eine Frauenleiche, die dort nicht liegen sollte. Ihr neuer Fall denkt über "Liebesentzug" in vielerlei Form nach. Wenigstens fanden Bönisch und ihr Kollege Faber (Jörg Hartmann) nach zehn Jahren endlich zusammen.