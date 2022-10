© WDR/Kerstin Stelter



So sahen sie aus bei ihrem ersten gemeinsamen "Tatort"-Einsatz 1997: Die beiden Kommissare Ballauf und Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, rechts). Das WDR-Fernsehen wiederholte den "Tatort: Willkommen in Kön" zum Jubiläum am 4. Oktober. In der Mediathek sollte er also noch zu finden sein.