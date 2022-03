© NDR / Marc Meyerbroeker



Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring, links) ermittelt in seinem neuen Fall an einem Elite-Internat in der niedersächsischen Provinz. Er tut dies weitgehend ohne seine angestammte Partnerin Julia Grosz (Franziska Weisz). An seiner Seite stattdessen: "Dorfpolizist" Felix Wacker (Arash Marandi), der gerne Profiler werden will.