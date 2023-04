© NDR/O-Young Kwon



Die Spuren führen Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) nach Hannover. Dort lernen die beiden LKA-Ermittler jene Schattenwirtschaft kennen, in der - meist zugereiste - Menschen ohne Papiere auf Baustellen, in Küchen, als Putzkräfte und in anderen Jobs arbeiten, bei denen wenig Fragen gestellt werden.