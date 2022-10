© Rodin Eckenroth/Getty Images



Seit "Lover", dem Titelsong des Albums von 2019, sind die meisten Fans sicher, dass diese Sache mit Joe Alwyn wirklich ernst ist. "My heart's been borrowed and yours has been blue. All's well that ends well to end up with you", heißt es da. Also Ende gut, alles gut? Fakt ist: So lange hielt bislang keine andere Beziehung von Taylor Swift.(Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images)