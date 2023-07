© Rodin Eckenroth/Getty Images



"My heart's been borrowed and yours has been blue. All's well that ends well to end up with you", sang Taylor Swift 2019 im Titelsong von "Lover". Also Ende gut, alles gut? Eher nicht. Zuletzt wurde mehrfach über eine angebliche Trennung von Swift und Alwyn berichtet. Um ihn soll es auch im kürzlich veröffentlichten Song "You're Losing Me" gehen, der von einer scheiternden Beziehung erzählt. Oh weh ...