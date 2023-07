© RTL



Das TV-Rampenlicht kennt Benita bereits. 2022 nahm sie an der ZDF-"Küchenschlacht" teil. Johann Lafer war so begeistert, dass er nicht nur ein Kochbuch mit einer Widmung ("Für Benita herzlichst") versah, sondern obendrein wenige Tage nach der ZDF-Show auch einen wohlgesonnenen Brief in Richtung Benita schickte.