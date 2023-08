© NETFLIX



Der weltweit meistverkaufte Manga wird nun von Netflix als Serie adaptiert. "One Piece"-Schöpfer Eiichiro Oda wacht wie ein strenger Vater über die Produktion. Es sei ihm besonders wichtig, nah am Original zu bleiben, schreibt er in einem offenen Brief. Iñaki Godoy verkörpert die Hauptfigur Monkey D. Luffy, dessen Leben sich durch den Verzehr der mysteriösen Gum-Gum-Frucht radikal verändert.