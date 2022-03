© ProSieben / Willi Weber



Weil Matthias Opdenhövel an Corona erkrankt ist, wurde er von seinem Kollegen Thore Schölermann (Bild) vertreten. In der vierten Staffel war der heute 37-Jährige selbst als Monstronaut bei "The Masked Singer" angetreten. Seine Rückkehr als Moderator veranlasste eine Person gleich zum Sticheln ...