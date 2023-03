© FOX Image Collection via Getty Images



Als fabelhaftes Wesen im wahrsten Sinne präsentierte sich die amerikanische Schauspielerin und Autorin Tori Spelling in Staffel eins. Berühmt wurde sie in erster Linie für ihre Rolle in "Beverly Hills, 90210". 2019 schlüpfte sie hingegen in die Rolle des Einhorns und interpretierte unter anderem "Oops!... I Did It Again" von Britney Spears auf ihre Weise.