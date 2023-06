© Danny Clinch



Sein Tod schockierte die Musikwelt: Am 25. März 2022 starb Taylor Hawkins (links) in einem Hotelzimmer in Bogotá, eine genaue Todesursache wurde nicht bekannt. Bei einer ersten Untersuchung fand die Polizei allerdings Spuren von verschiedenen Drogen und Antidepressiva in seinem Blut. Seinen Tod verarbeiteten Dave Grohl (zweiter von links) und Co. nun auf ihrem neuen Album: "But Here We Are" erscheint am 2. Juni.