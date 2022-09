© SAT.1/Willi Weber



Für Jan Aigner war der Sieg in der zweiten Staffel von "The Taste" an der Seite von Alexander Herrmann der Beginn einer kulinarischen Karriere. Zunächst betrieben der Österreicher und seine Freundin ein Restaurant in Slowenien, dann zog es ihn in die alte Heimat zurück. Der "The Taste"-Löffel ist im Restaurant "echt - Jan Aigner" ein fixer Bestandteil - für kulinarische Kreationen mit Aha-Effekt oder einen Gruß aus der Küche des Chefkochs.