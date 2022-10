© Gene Page / AMC



In Staffel elf ist Glenn (Steven Yeun, Bild) aber längst Geschichte. Grund dafür ist eine der wohl grausamsten Szenen in "The Walking Dead". Beim ultrabrutalen Auftakt von Staffel sieben statuierte Negan (Jeffrey Dean Morgan) ein blutiges Exempel an Glenn und tötete den beliebten Charakter denkbar grausam.