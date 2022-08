© ProSieben



Der gebürtige Berliner Thilo Mischke hat mit 41 Jahren bereits eine bunte journalistische Karriere hinter sich: Er arbeitete für die "Vice" und den "Playboy" ebenso wie für "Bild am Sonntag", "Stern" und "Focus". Mischke schrieb Kolumnen in der "GQ" und der "Jolie". 2014 landete er via "Galileo" bei ProSieben.