© Steve Granitz/WireImage/Getty Images



Wer machte hier wen berühmt? Bevor Paris Hilton ihren Wickelbären der Öffentlichkeit präsentierte, hatten wohl die wenigsten von der in Mittel- und Südamerika beheimateten Art gehört. Aber auch "Baby Luv", so der Name des possierlichen Tierchens, brachte die Hotelerbin in die Schlagzeilen: Nachdem er sie gebissen hatte, musste Hilton angeblich sogar in die Notaufnahme.