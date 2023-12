© Warner Bros. Entertainment Inc.



Erstmals sammelte Timothée Chalamet mit 14 Jahren Erfahrungen vor der Kamera. In Hollywood startete der Mime dank der Hauptrolle in Luca Guadagninos "Call Me By Your Name" durch - Oscar-Nominierung inklusive. Danach engagierten unter anderem die Regiegrößen Woody Allen und Wes Anderson den französisch-amerikanischen Darsteller. Am 29. Februar übernimmt der gebürtige New Yorker die Hauptrolle in "Dune 2".