© ZDF / Bernd Kammerer



Sven Voss rollt in der neuen Reihe sogenannte "Cold Cases" auf, die lange ungelöst blieben. In den ersten beiden Filmen brachten Anrufe in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" die entscheidenden Hinweise zur Lösung der Fälle.