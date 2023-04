© ZDF



Gisela aus Bevern hatte nach eigenem Bekunden "noch nie etwas so Sinnloses geschenkt" bekommen. Grund genug, das verhasste Präsent in Horst Lichters Trödelshow "Bares für Rares" loszuwerden. Zu dumm: Ihre Tochter Corinna, die ihr die Walzenspieluhr vor 28 Jahren geschenkt hatte, verhinderte den Verkauf in letzter Minute.