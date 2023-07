© 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt



1993 gründete sich die deutsche Band Tocotronic in Hamburg. Dirk von Lowtzow ist bis heute Sänger, Gitarrist und Songschreiber der Band. Vor kurzem hat der mittlerweile in Berlin lebende Musiker sein zweites Buch veröffentlicht. Auch an der ARD-Serie "Die nettesten Menschen der Welt" war der 52-Jährige beteiligt.